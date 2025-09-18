Съдът разглежда жалба срещу строеж на 17-етажен блок във варненския квартал "Изгрев"

Булфото

Административен съд – Варна даде седемдневен срок за отстраняване на нередовност в жалба срещу строеж на 17-етажен жилищен блок в квартал „Изгрев“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Жалбата по административното дело с №1579/2025 е насочена срещу Решение №ВА-

113/ПР/2025 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и

водите (РИОСВ), според което за инвестиционното предложение за изграждането на седемнадесететажната жилищна сграда не е необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Жалбоподателите оспорват това решение като немотивирано и нарушаващо техните права на здравословна и благоприятна околна среда. Аргументите им са свързани с твърдения за екологична заплаха, унищожаване на зелени площи, свлачищен риск и други. Настояват проектът да бъде спрян, докато не се извърши пълна и адекватна оценка на въздействието му върху околната среда.

