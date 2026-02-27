Съдът регистрира партията на Ахмед Доган

Булфото

СГС регистрира партията на Ахмед Доган - "Алианс за права и свободи".



Това стана ясно от регистъра на политическите партии в сайта на Софийския градски съд, предаде "Фокус".



Датата на регистрация е 16 февруари.



Представляващи партията са Танер Али, Севим Али, Хайри Садъков и Димитър Николов. Като седалище на новата партия е посочен адрес на столичната улица "Солунска“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!