Съдът регистрира партията на Ахмед Доган

27.02.2026 / 14:16 2

Булфото

СГС регистрира партията на Ахмед Доган - "Алианс за права и свободи".

Това стана ясно от регистъра на политическите партии в сайта на Софийския градски съд, предаде "Фокус". 

Датата на регистрация е 16 февруари. 

Представляващи партията са Танер Али, Севим Али, Хайри Садъков и Димитър Николов. Като седалище на новата партия е посочен адрес на столичната улица "Солунска“.

1
0
kjk (преди 55 минути)
Рейтинг: 186361 | Одобрение: 19541
Тоя е за бай Ставри,там ще лови шарани на воля,макарче геврека му отдавна да е нацепен,още от 1986г!!!;)НамусенГняв
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 577585 | Одобрение: 110485
Ай ходи за риба ве....Аман от вас !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

