Съдът регистрира партията на Румен Радев

Снимка Булфото

Софийският градски съд е регистрирал политическа партия „Прогресивна България“. Решението на съдия Радостина Данаилова е изведено днес. Има възможност да бъде обжалвано в 7-дневен срок, след което

„Прогресивна България“ ще бъде вписана в регистъра на политическите партии.

Председател на „Прогресивна България“ е премиерът Румен Радев. Като тясното партийно ръководство е наречено Изпълнителен съвет“ и освен лидера в него влизат още 14 души, пише flashnews.bg.

В Изпълнителния съвет на партията на Румен Радев влизат шефът на кабинета му Николай Копринков, министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Димитър Стоянов и Гълъб Донев. В ръководството е и шефката на парламента Михаела Доцова, както и депутатите Петър Витанов, Димитър Здравков, Емине Гюлестан, Стефан Белчев и Георги Чакъров.

В тясното партийно ръководство е и медийният съветник на Румен Радев Кирил Атанасов. Както и бившият кадър на БСП Александър Нейчев – бивш съсед на Румен Радев, за който се твърди, че е първия обърнал внимание на екслидерката на БСП Корнелия Нинова върху генерала и възможността той да бъде кандидат за президент на БСП. Нейчев бе административно-финансов директор на социалистическата централа, но напусна социалистите след разрива между Нинова и Радев.

Александър Нейчев е човекът, който регистрира марката „Прогресивна България“ в Патентното ведомство. В Изпълнителния съвет влиза и бившият служебен министър на енергетиката Андрей Живков, който сега е начело на БЕХ.

Контролният съвет на партията на Румен Радев пък се оглавява от вътрешния министър Иван Демерджиев, а членове са Димитър Балев, Светла Василева, Илия Христозов и Иван Василев.

За регистрацията на „Прогресивна България“ са били подадени подписите на 620 учредители, които присъствали на учредителното събрание във Велико Търново на 17 април 2026 година. Учредителното събрание бе организирано от бившия президент в последния ден на предизборната кампания за 52-ото Народно събрание, в което ПБ има пълно мнозинство. На самите избори Румен Радев се яви в коалиция с мандатоносители Политическо движение „Социалдемократи“, Социалдемократическа партия и движение „Нашият град“.

В подписката на учредителите са открити несъществуващи имена и ЕГН-та става ясно от решението на СГС, но техният брой не сваля броя на валидните подписи под минималните по закон 500.

Централата на „Прогресивна България“ засега е в София на адрес бул.„Христо Ботев“ 28 в офис, който бе нает за предизборната кампания. Предстои партията на Румен Радев да получи имот за партийна централа от Министерския съвет, ако си хареса някой от наличните държавни имоти в столицата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!