Съдът решава за указа на Тръмп

снимка: Пиксабей

Върховният съд на Съединените щати ще се произнесе по законността на указа на президента Доналд Тръмп за отмяна на конституционно гарантираното право за придобиване на гражданство по рождение.

Документът беше подписан в първите дни от втория му мандат.

В него се посочва, че бъдещите деца, родени от имигранти без документи, няма да бъдат третирани като американски граждани.

Заповедта не влезе в сила, защото 18 щата заведоха дела и действието ѝ към момента е блокирано, допълва БНТ.

Върховният съд не е насрочил дата за първото заседание, но се очаква решение да бъде взето до юни догодина.

Каквото и да е решението на магистратите, то ще има сериозни последствия за политиките на Тръмп за имиграцията и за това какво означава да си американски гражданин.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!