Съдът реши Брендо да остане в затвора

кадър: Нованюз

Софийският градски съд прекрати производството по искането за условно предсрочно освобождаване на осъдения за наркотрафик Евелин Банев, известен като Брендо. Той остава в затвора.

Делото беше образувано по молба на предишния началник на затвора, като мотивите за искането бяха, че осъденият е изтърпял повече от половината от наказанието си и има данни за поправяне.

След като случаят стана публично известен, началникът на затвора Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия министър на правосъдието Георги Георгиев. Новоназначеният ръководител на затвора впоследствие не поддържа подадената от предшественика му молба, предаде Нова тв.

По време на съдебното заседание прокурорът Ангел Кънев поиска прекратяване на производството именно поради липсата на поддържане на искането от страна на затворническата администрация. Съдия Стоян Михов уважи това искане и прекрати делото.

Евелин Банев не присъства лично в съдебната зала, а се включи чрез видеовръзка. Неговият адвокат Силвия Найденова възрази срещу прекратяването, като посочи, че с участието си в заседанието Банев на практика е направил устно искане за условно предсрочно освобождаване.

Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване. Той е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния.

Брендо може да поиска да бъде освободен предсрочно, но трябва да внесе ново искане, което може да направи и днес.

"Защитата настоя условното предсрочно освобождаване да бъде разгледано още в рамките на днешното производство. До момента обаче нито адвокатите, нито самият осъден са подали такова искане", заяви прокурорът.

Той допълни, че ако бъде внесена молба, дори в следващите минути, ще се образува отделно производство и съдът ще я разгледа по съответния ред.

