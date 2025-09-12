Съдът се оттегли на съвещание - защитата на Коцев поиска по-лека мярка, прокуратурата настоява за постоянен арест

Булфото

В Софийския градски съд се разглежда искането за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на кмета на Варна Благомир Коцев. Съдия Ани Захариева се оттегли на съвещание. Очаква се нейното определение по-късно днес, предаде БТА.

Адвокатите на Коцев – Ина Лулчева и Владимир Владимиров, поискаха от Софийския градски съд по-лека мярка за неотклонение по отношение на техния клиент. Според тях няма обосновано предположение Коцев да е извършил престъпленията, за които е обвинен, няма дори бегло подозрение, нито има опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Ина Лулчева определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди десет месеца и било с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

Благомир Коцев каза, че поддържа казаното от защитата. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група и искане на подкуп. Коцев посочи пред съда, че няма никакви притеснение от това, което се е случвало по време на разследването досега. Надявам се, че ще мога да се върна при семейството си, каза още Коцев.

Прокурор Велислава Патаринска от Софийската градска прокуратура отбеляза, че разследващите в никакъв случай не са бездействали. През времето на задържане на Коцев е била изисквана информация за факти и обстоятелства от производството относно предмета на обвинение и евентуално извършено престъпление, били са разпитани и свидетели.

Това обвинение със сигурност следва да бъде прецизирано, разследването е в начален етап, каза Патаринска. Също така отбеляза, че максималният срок за задържане на обвиняемия е осем месеца. Тя добави, че Коцев не се е възползвал от възможността в закона да защити тезата си, че не е извършил престъпление чрез искания за разпит на свидетели и предоставяне на доказателства, на което адвокат Лулчева отговори: "Къде остана презумпцията за невиновност, защо да искаме разпит на свидетели, след като не искат да разпитат Деян Иванов, който казва, че показанията му са дадени под натиск".

Прокурор Патаринска посочи, че е изпратено писмо до Комисията за противодействие на корупцията за разпит на Иванов и той ще бъде проведен, но той не е от такова значение за повдигането на обвинение по отношение на Коцев, че да може да разклати обоснованото предположение, тъй като не е единственият разпит, на което то се базира, има разпит и на Пламенка Димитрова.

Разследването тече в нормални и разумни граници, изискваме документи, за да ги съпоставим със свидетелски показания, коментира още прокурор Патаринска.

Адвокат Лулчева от своя страна каза, че това дали прокуратурата ще разследва няма общо със задържането и не е основание Коцев да стои в ареста. Прокурор Патаринска и прокурор Ахмед Кокоев поискаха съдът да не променя мярката за неотклонение на Коцев. Според Кокоев срокът на задържане е разумен и в рамките на закона и добави, че обоснованото подозрение спрямо Коцев не е разколебано.

Пред медиите прокурорите отказаха коментар за момента, докато адвокат Ина Лулчева посочи, че задържането не е принцип и това не се прави, за да може прокуратурата да събира доказателства в някакъв определен дълъг период, ако се спази законът, Коцев трябва да бъде пуснат.

"Ако съдът приеме, че той трябва да остане в ареста, за да се даде възможност на прокуратурата тепърва да работи, категорично ви казвам, че това ще бъде едно напълно незаконосъобразно произнясяне, а това беше единственият мотив на прокуратурата, те единствено това казаха", добави тя и посочи, че не може да се твърди, че обвиняемият трябва да доказва, че е невинен. Адвокат Лулчева се пошегува, че начинът за излизане от ареста е да познаваш Асен Василев или да си чувал, че той е извършил престъпление, "но ние нямаме такъв познат свидетел".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!