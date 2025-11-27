Съдът ще се произнесе по мярката на Коцев в 17,00 ч.

Снимка: Булфото

Състав на Варненския окръжен съд ще се произнесе в 17,00 ч. по мярката за неотклонение "задържане под стража" на кмета на Варна Благомир Коцев.

Защитата на Коцев - адвокатите Ина Лулчева и Николай Владимиров, поискаха мярка "подписка" като заявиха, че разследването е приключило и Коцев няма как да повлияе, ако е на свобода.

След пледоариите на защитниците си Благомир Коцев каза, че не е извършил незаконни действия, иска делото да започне по-бързо, за да се докаже истината, предава Радио Варна.

Той каза още, че вярва във върховенството на закона и затова е станал кмет и няма да се откаже от отговорностите си като кмет на града, защото варненци са го избрали и 17 пъти са протестирали, за да защитят избора си.

Коцев посочи, че се надява да прегърне съпругата и невръстните си деца, защото раздялата с тях е най-тежка.

Пред сградата на съда варненци скандираха "Свобода" и "Благо, с теб сме" , сред тях беше и Велислав Величков, председател на инициативата "Правосъдие за всеки". Величков подчерта, че Благомир Коцев иска да изпълни ангажимента си към своите избиратели и да защити правото на свободен избор на хората, които са му гласували доверие и няма да позволи да бъде отстраняван по политически схеми.

Вместо прокуратурата да поиска отстраняване от длъжност временно до приключване на разследването, Общинската избирателна комисия иска да констатира, че той не се явява на работното си място.

Не знам по-основателна причина от това да те лишат от свободното ти право на придвижване, да те вкарат в ареста и в същото време да те питата защо не ходиш на работа, коментира Величков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!