Съдът спря строежа на небостъргачите на Ивелин Михайлов - "Град в Града"

Кадър Фб

Съдът спря строежа на небостъргачите на Ивелин Михаилов във Варна – проектът „Град в Града“ под въпрос

Амбициозният проект за небостъргачи във Варна, свързван с политика Ивелин Михаилов, е спрян от съда. Определението поставя под въпрос реализацията на обещания „Град в Града“ в квартал Трошево, предаде Нова Варна

Съдът отменя визата за строеж

Според определение № 9299 от 26.08.2025 г. на Варненския съд, визата за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ е спряна. Документът е бил издаден на 10.12.2024 г. от главния архитект на община Варна по заявление на „Берия“ ООД. Жалбоподателите успорват законосъобразността на издадената виза, което доведе до спирането на процедурата за строеж на небостъргачите. Делото се разделя на две части. В производството стана ясно, че делото се разделя на две отделни дела. Освен визата за проектиране, се оспорва и заповедта на кмета на Варна, свързана с проекта.

Граждани от квартал Трошево сигнализират за сериозни екологични проблеми. Камиони денонощно извозват строителни отпадъци от полигона на бившия радио завод, което води до значително замърсяване на района.

Жителите на Трошево изразяват загриженост относно въздействието на тези дейности върху жизнената среда в квартала.

Обещанията на Михаилов за „Град в Града“

Политикът от ПП „Величие“ Ивелин Михаилов беше станал популярен с промоционален клип, в който рекламираше небостъргачите като изгодна инвестиция. В материала той обещаваше: „Ние ще направим място с много голяма добавена стойност, което ще помогне на всички хора в кв. „Трошево“ да забогатеят“ Въпроси около реализацията: Сега, след спирането от съда, остава въпросът дали амбициозният проект „Град в Града“ ще се реализира или ще остане само мираж, както се питат жителите на Варна.

Следващи стъпки

Спирането на визата за строеж поставя под въпрос цялостната реализация на проекта за небостъргачи във Варна. Предстои да се проследи развитието на двете дела в съда и позицията на общината по въпроса.

Жителите на квартал Трошево продължават да наблюдават внимателно развитието на ситуацията, особено що се касае до екологичните проблеми в района.

