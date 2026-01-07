Съдът спря временно новия интегрален изпит по математика след седми клас

Снимка: Булфото

Административният съд на София - град спря временно изпълнението на заповедта на министъра на образованието за провеждането на новия интегрален изпит по математика след седми клас, съобщава Нова телевизия.

Новият формат на матурата беше атакуван пред съда от родители.

Решението ще важи до гледането на делото по същество.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!