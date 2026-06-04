Съдът в Бургас отказа да пусне Никола Бургазлиев

Снимка Булфото

Окръжният съд в Бургас остави в ареста Никола Бургазлиев, който прегази с електрическо АТВ петима пешеходци на тротоар в курорта "Слънчев бряг", съобщават от телевизия Nova. При тежкия инцидент през август 2025 година почина 35-годишна жена, а 4-годишният ѝ син получи сериозни увреждания. Магистратите решиха на разпоредително заседание, че делото ще се гледа по общия ред без съкратена процедура и редукция на присъдата, тъй като в досъдебното производство няма процесуални нарушения.

Адвокатът на подсъдимия Галина Колева настояваше за по-лека мярка и връщане на разследването на прокуратурата с мотив, че са допуснати нарушения в ущърб на двете страни. Никола Бургазлиев е обвинен за причиняване на смърт на пътя, извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана.

Пред магистратите подсъдимият изрази съжаление и съболезнования към близките на жертвите. “Искам прошка и имам готовност при промяна на мярката ми да работя, за да дарявам средства за възстановяването на пострадалото дете“, заяви Никола Бургазлиев в съдебната зала.

Бащата на подсъдимия Георги Бургазлиев също коментира казуса пред журналисти, като защити сина си по отношение на обвиненията за дрога. “Само болен мозък може да каже, че има умисъл. Пробите за наркотици са некоректни. Той няма как да няма вина в случая, но тя не е само негова“, каза Георги Бургазлиев.

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Бургас се проведе протест на близки и граждани с настояване за справедлив процес. Майката на починалата жена Златка Соколова сподели, че след трагедията семейството просто съществува, но не живее.

Адвокатът на почерненото семейство Георги Радков обяви, че ще настоява за най-тежката правна оценка и максимално наказание. Според него спецификата на престъплението изключва възможността за намаляване на присъдата, която по закон може да достигне до 20 години или доживотен затвор.

Чичото на раненото 4-годишно момче Юлиан Здравков разясни как протича рехабилитацията на детето. По думите му възстановяването продължава, но в момента има временен застой и затова предвидените медицински процедури са удължени. Детето остава под постоянно лечение, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!