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Съдът в Девня остави в ареста 50-годишен мъж, обвинен в тежко престъпление

05.06.2026 / 18:53 0

Снимка Пиксабей

Районният съд в Девня уважи искането на Районна прокуратура – Варна и постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 50-годишен мъж, привлечен като обвиняем за тежко сексуално престъпление, пише moreto.net.

По данни на прокуратурата мъжът е обвинен, че в условията на продължавано престъпление е извършвал действия на полови сношения и други сексуални посегателства с лице от същия пол, ненавършило 16-годишна възраст.

Обвиняемият с инициали Н.С. е задържан за срок до 72 часа с цел довеждането му пред съда за разглеждане на мярката за неотклонение. Съдът е преценил, че съществуват достатъчно основания за налагане на „задържане под стража“.

Делото е образувано по чл. 157, ал. 4 във връзка с чл. 26 от Наказателния кодекс, като разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

Определението на Районен съд – Девня подлежи на обжалване в тридневен срок пред Окръжния съд във Варна.

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