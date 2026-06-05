Съдът в Девня остави в ареста 50-годишен мъж, обвинен в тежко престъпление

Снимка Пиксабей

Районният съд в Девня уважи искането на Районна прокуратура – Варна и постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 50-годишен мъж, привлечен като обвиняем за тежко сексуално престъпление, пише moreto.net.



По данни на прокуратурата мъжът е обвинен, че в условията на продължавано престъпление е извършвал действия на полови сношения и други сексуални посегателства с лице от същия пол, ненавършило 16-годишна възраст.



Обвиняемият с инициали Н.С. е задържан за срок до 72 часа с цел довеждането му пред съда за разглеждане на мярката за неотклонение. Съдът е преценил, че съществуват достатъчно основания за налагане на „задържане под стража“.



Делото е образувано по чл. 157, ал. 4 във връзка с чл. 26 от Наказателния кодекс, като разследването продължава под ръководството на прокуратурата.



Определението на Районен съд – Девня подлежи на обжалване в тридневен срок пред Окръжния съд във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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