Съдът в Добрич остави в ареста мъж, опитал се да подкупи областния управител

С най-тежката мярка „задържане под стража” Окръжен съд - Добрич остави в ареста 44-годишен мъж от София, опитал се за подкупи с 20 000 евро областния управител на Добрич. Сигнал за това е подаден от самия областен управител Асен Атанасов.

Парите били предназначени да го склонят, да приеме решения на общинския съвет в Каварна за инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични паркове върху общинска земя, пише nova.bg.

