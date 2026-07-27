Съдът в Дупница потвърди санкция от 154 хиляди евро за ТЕЦ "Бобов дол"

кадър: Петел

Районният съд в Дупница е потвърдил поредно наказателно постановление на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София, с което на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Бобов дол“ е наложена имуществена санкция в размер на 154 хиляди евро (301 197,82 лева) за нарушение на условия от комплексното разрешително на дружеството. Това пише в решение на съда, постановено по административно наказателно дело.

Санкцията е наложена от директора на РИОСВ - София на основание Закона за опазване на околната среда за неизпълнение на условия от комплексното разрешително, свързани с организираното изпускане на отпадъчни газове, недопускането на превишения на нормите за качество на атмосферния въздух и разпространението на миризми извън производствената площадка, предаде БТА.

На 23 септември 2025 г., след постъпили сигнали, експерти на РИОСВ са извършили извънредна проверка на централата. По време на инспекцията е констатирано, че част от отпадъчните газове от работещ енергиен котел не са преминавали по регламентирания технологичен път през пречиствателните съоръжения и сероочистващата инсталация, а са били изпускани неорганизирано в атмосферата.

От данните на автоматичната измервателна станция в село Големо село е било отчетено превишение на средночасовите норми за серен диоксид в два последователни часа на същата дата. Проверяващите са установили и наличие на миризма на сяра в населеното място, разположено на около 700 метра от централата.

В решението си съдът приема, че дружеството „ТЕЦ Бобов дол“ е нарушило три условия от комплексното разрешително и е изпълнило състава на административно нарушение по Закона за опазване на околната среда. Магистратите посочват, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, без съществени процесуални нарушения, а наложената санкция е съобразена с тежестта на нарушението и с предишни наказания на дружеството за сходни нарушения.

Съдът отхвърля искането на дружеството санкцията да бъде отменена или намалена. В мотивите си магистратите отбелязват, че случаят не може да бъде определен като маловажен, тъй като засяга обществени отношения, свързани с опазването на околната среда и човешкото здраве.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Само преди дни Районният съд в Дупница потвърди друга имуществена санкция в размер на 102 258,38 евро, равностойността на 200 хил. лева, наложена на „ТЕЦ – Бобов дол“ АД от директора на РИОСВ – София. Решението на съда е било постановено на 16 юли.

За първите 11 месеца на миналата година на дружеството са били наложени 17 акта, каза по-рано пред БТА Даниела Тонева от сдружението "За Разметаница".

Редактор "Екип на Петел",

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