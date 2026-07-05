Съдът в Пловдив отмени присъдата на мъж, шофирал пиян и убил младеж в катастрофа

Пекселс

Пловдивският апелативен съд излезе с окончателно решение, с което изцяло отменя присъдата на Окръжен съд – Хасково срещу Лютви Ахмед Хасан и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, предаде БГНЕС.

61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишния хасковлия Йордан Бозуков, който загина след катастрофа на 20 март 2023 година край борса „Марица“. Лютви Хасан е управлявал автомобила си при наличие на 2.03 промила алкохол в кръвта, като отнесе колата на загиналия, а след инцидента избяга и се укри в Турция.

Окръжен съд – Хасково постанови присъда за Хасан от 7 години лишаване от свобода, както и 10 години лишаване от управление на МПС. Семейството на загиналия Йордан Бозуков обаче обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание.

Подсъдимият пък също обжалва пред Апелативния съд в Пловдив с искане за намаляване на наказанието. В крайна сметка по-висшата инстанция изцяло отмени присъдата. Според магистратите е нарушен принцип за „неизменност на състава“. Според НПК делото трябва да се разглежда от един и същ съдебен състав от започването до завършването на съдебното заседание. На разпоредителното заседание е участвал един съдебен заседател, а в последствие на негово място е определен друг.

Според апелативните съдии, тъй като разпоредителното заседание е част от съдебното производство и в него се вземат съдбоносни решения по движението на делото, съставът е трябвало да остане идентичен.

Председателят на състава Миглена Тянкова, която е и председател на Апелативния съд в Пловдив обаче е подписала решението с особено мнение. Тя изразява несъгласие с колегите си и смята, че законът разграничава подготвителната фаза (разпоредителното заседание) от същинското съдебно следствие.

Според нея резервният заседател правилно е встъпил в същинската фаза на събиране на доказателства, поради което нарушение няма и Апелативният съд е трябвало да се произнесе по същество относно размера на присъдата. Съдия Тянкова подчертава, че връщането на делото не е в интерес на правосъдието и ще натовари близките на жертвата с допълнителен емоционален разряд. Въпреки особеното мнение, решението на мнозинството е окончателно.

Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в Окръжен съд – Хасково пред съвсем нов съдебен състав.

Редактор "Екип на Петел",

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