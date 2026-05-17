Съдът в Пловдив забрани на двама непълнолетни фенове да посещават мачове за 2 години

снимка: Булфото

Районният съд в Пловдив наложи тежки санкции на двама непълнолетни фенове заради спортно хулиганство по време на дерби между „Локомотив“ Пловдив и „Ботев“ Пловдив, играно на стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“.

Двамата са били засечени в нарушение на сектор „Гости“ преди началото на футболната среща на 12 февруари 2026 г. около 17:13 часа. Според съдебните актове двамата посетители на спортното мероприятие са носели маски, поставени на главите им, които прикривали лицата им и затруднявали тяхното разпознаване, предава Trafik news.

Съдът е приел, че с действията си двамата са нарушили закона при провеждане на спортни мероприятия, който забранява носенето на маски и други средства за прикриване на лицето. По време на заседанията и двамата нарушители са се признали за виновни. В мотивите си магистратите посочват, че фактите по делата се доказват както от обясненията на самите младежи, така и от актовете за констатиране на спортно хулиганство, докладни записки и останалите писмени доказателства.

Според съда действията им представляват противообществена проява и спортно хулиганство, макар и с по-ниска степен на обществена опасност.

Магистратите са отчели, че нарушителите са непълнолетни, неосъждани и без криминални прояви, но с лоши характеристични данни. Именно заради възрастта им съдът е отменил наложените първоначално глоби, тъй като законът не предвижда подобно наказание за непълнолетни извършители.

Вместо това Районният съд е постановил и за двамата наказание „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина“ за срок от две години. Според магистратите именно тази санкция би имала най-силен превъзпитателен ефект.

На тази дата Локомотив и Ботев се изправиха в четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

