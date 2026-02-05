Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец

Снимка: Булфото

Очаква се днес Районният съд в Свищов да гледа мерките за неотклонение на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец. В момента мъжът и жената са в ареста за срок до 72 часа. Прокуратурата настоява за постоянното им задържане.

Срещу Детелин Аврамов и Анита Вачкова са повдигнати обвинения за убийство на животни по особено мъчителен начин, както и за разпространение на порнографски материали, посочва БНТ. Те са се занимавали с престъпната дейност повече от 10 години.

При ареста са открити множество уреди за мъчения, иззети са и над 80 клипа, предназначени за продажба в интернет. Аврамов и Вачкова бяха задържани при акция на ГДБОП, Главна дирекция “Национална полиция” и прокуратурата след сигнал на организация за защита на животните "Кажи".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!