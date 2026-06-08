Съдът във Варна остави без движение дело за премахването на ограда в местността Баба Алино

снимка: МЗХ

Административният съд във Варна остави без движение дело за премахване на ограда в местността Баба Алино край града. Производството е образувано по жалба на инвеститора „ВилАпарт Арканум“ ООД и е срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка на ръководителя на Регионалната дирекция по горите във Варна.

С оспорения акт се спират дейностите по ограждане в описаните в заповедта горски територии до отстраняване на нарушението и се разпорежда на дружеството да премахне изграденото ограждение в 10-дневен срок. С жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, поради допуснати процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, посочват от съда.

След извършена проверка съдът констатира нередовности на жалбата. На жалбоподателя е даден срок за отстраняването им, като в противен случай жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Редактор "Екип на Петел",

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