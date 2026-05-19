Съдът във Варна остави в ареста обвинен за държане и разпространение на наркотици

Снимка: Пиксабей

Варненският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Варна, с което е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвинен в два вида наркопрестъпления.

От дома на Е. Х. били иззети 18,95 г марихуана, разпределени на дози и 1,38 г метамфетамин. Установено било и разпространение на 0.24 г метамфетамин. Според свидетели по делото в миналото 37-годишният мъж е продавал забранени субстанции. Той е привлечен към наказателна отговорност за държане с цел разпространение и за разпространение.



Защитата обжалва акта на първата инстанция. Адвокатът поиска по-лека мярка. Макар да не се противопостави на обоснованото предположение за авторството на деянието, той отхвърли опасността от укриване или извършване на престъпление.

Представителят на Апелативната прокуратура изтъкна, че срещу Е. Х. се води и друго досъдебно производство. Макар по него да не му е повдигнато обвинение, то говори за личността на обвиняемия. Оттук прокурорът извлича реалната опасност да се извърши престъпление.

Апелативната инстанция е солидарна с извода на окръжния съд, че достатъчно данни обосновават предположението за това обвиняемият да е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение. При извършеното претърсване и изземване в дома му са открити повече от 12 дози от забранените вещества.

Фактите по делото установяват опасност от извършване на престъпление. Тя се основава на свидетелските показания за наркоразпространение в продължителен период. В началото на годината в дома на обвиняемия отново са били открити забранени вещества и е образувано досъдебно производство, подчерта настоящият съдебен състав.

Апелативният съд намери, че определената мярка е законосъобразна и постановеното определение следва да бъде потвърдено. Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!