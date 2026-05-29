Съдът във Варна потвърди постоянния арест на мъж, продавал метамфетамин

Снимка: Булфото

Апелативен съд – Варна потвърди най-тежката мярка за неотклонение по отношение на мъж, обвинен в придобиване и държане с цел разпространение на наркотични вещества. У Д. К. са били открити близо 10 г метамфетамин. Той е бил задържан под стража с определение на Окръжния съд в Разград. Жалбата срещу съдебния акт постави началото на настоящото производство.

Представителят на Апелативната прокуратура обърна внимание, че разследваното деяние е извършено в изпитателния срок на предходна присъда. Срещу 43-годишния мъж има висящо досъдебно производство, отново за разпространение на метамфетамин. Постановена е и невлязла в сила присъда, също с предмет наркотици. Всичко това води до извод за реална опасност при по-лека мярка обвиняемият да извърши престъпление. Прокурорът вижда и риск от укриване, предвид привеждането на наказанията за изтърпяване.

Защитата намира задържането под стража за необосновано тежка мярка. Макар да допуска съществуването на обосновано предположение за съпричастността на Д. К., адвокатът не смята, че са налични опасностите от укриване и извършване на престъпление. Подзащитният му не би могъл да се укрие при постановяване на домашен арест.

Въззивната инстанция намери жалбата за неоснователна. Окръжният съд е съобразил всички законови предпоставки за определяне на най-тежката мярка за процесуална принуда. Приел е наличието на обосновано предположение за авторството на деянието, което не се и оспорва от защитата. Правилно първоинстанционният съд е извел опасността от извършване на престъпление от характеристиките на разследваното престъпление и личността на обвиняемия.

Апелативният съд отбеляза, че деянието е осъществено в изпитателния срок на предишно осъждане. В заключение въззивният съд прие, че определението на Окръжен съд - Разград за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ е правилно и съобразено с целите на мерките за неотклонение. С окончателен съдебен акт определението бе потвърдено.

