Съдът във Варна призна 44-годишен мъж за виновен за отправени закани за убийство

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Общо наказание за 44-годишен мъж за отправени закани с убийство и неизпълнение на заповед за защита, е решението на Варненски Районен съд.

Подсъдимият беше признат за виновен по повдигнато обвинение в две престъпления - за отправени закани с убийство към бившата си съпруга, както и за неизпълнение на съдебна заповед за защита от домашно насилие. Заканите са осъществени при условия на продължавано престъпление.

Поради влошени отношения и упражняване на домашно насилие от страна на подсъдимия, няколко години преди конкретните деяния се стигнало до развод на двойката, но впоследствие те отново заживели заедно. В периода от 24 декември 2024 г. до 27 август 2025 г., в съвместно обитаван имот във варненска местност, в условията на продължавано престъпление и в условията на домашно насилие, подсъдимият отправил закани с убийство към доскорошната си съпруга, включително по време на извикан по сигнал полицейски екип на адреса. В друг случай заканата е отправена след издадена съдебна заповед за защита, с която подсъдимият бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, като той на два пъти, пред близка приятелка на пострадалата, заплашил, че „…ако не се спре с ограничителните заповеди, ще запали къщата!“ По този начин заплахите биха могли да възбудят основателен страх за осъществяването им.

Отделно от това, на 27.08.2025г. подсъдимият не изпълнил влязла в законна сила заповед за защита на Окръжен съд – Варна, по силата на която се задължава да не извършва домашно насилие спрямо жена си.

По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, за всяко от деянията бяха определени отделни наказания. 44-годишният мъж трябва да изтърпи общо наказание в размера на най-тежкото от тях – 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години.

В тежест на подсъдимия са направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

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