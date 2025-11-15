Съдът взе решение за обвинения в подкуп митничар

Снимка Агенция "Митници"

Съдът се смили над държавен служител със сериозно обвинение.

Софийският окръжен съд пусна под домашен арест митническия служител Иво Атанасов, задържан при акция на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина".

Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно

Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение, пише nova.bg.

