Съдът задължи НСО да разкрие разходите за охраната на Делян Пеевски

Снимка: Булфото

Административният съд в Добрич задължи Националната служба за охрана (НСО) да предостави информация за разходите по охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски за първите 10 месеца на 2025 г. Решението е по дело, заведено от гражданина Стойчо Стойчев по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), и е окончателно.

Според съдебното решение службата трябва да оповести какви средства са изплатени за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите, ангажирани с охраната на Пеевски, посочва Евроком. НСО е задължена да посочи и разходите за пътуванията с автомобили на службата, изминатите километри, както и евентуални плащания към външни изпълнители, свързани със сигурността на политика.

Досега от НСО отказваха да предоставят данните с няколко аргумента. Според службата назначаването или снемането на охрана е класифицирана информация, чието оповестяване може да застраши сигурността на охранявания. Оттам твърдяха също, че ведомостите за заплати са част от щатното разписание, което също е тайна, и че законът не им позволява да разкриват кого охраняват, тъй като Пеевски не е сред лицата със задължителна държавна охрана.

В решението си съдия Любомир Генов отхвърля тези доводи. Той посочва, че исканата информация не може да бъде определена като класифицирана, тъй като от нея не могат да се направят изводи за щатната структура или оперативната работа на службата. Съдът отбелязва, че данните не са свързани с важни оперативни задачи, които да изискват най-високо ниво на държавна тайна.

Относно аргумента на НСО, че не може да потвърди наличието на охрана, съдията отговаря, че той би имал смисъл, „ако на обществото не беше публично известно“. Въпросът за охраната на Делян Пеевски от години е обект на обществен дебат, като самият той съобщи на 13 май, че тя е била свалена. В миналото службата е излизала и с официални позиции по казуса.

Съдът заключава, че има надделяващ обществен интерес информацията да бъде предоставена. В решението се напомня, че гражданите имат право да си съставят собствено мнение за начина, по който държавните органи разходват публични средства.

Дейността на НСО и критериите за предоставяне на охрана са били повод за политически спорове и в миналото. През август 2023 г. например стана известно, че службата е поела охраната на Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов след получени заплахи. За разлика от тях, бившият финансов министър Андрей Гюров заяви по-рано този месец, че се е отказал от услугите на службата веднага след края на мандата си.

Любопитен детайл по делото е приложено писмо от началника на НСО ген. Емил Тонев до ДПС от края на 2025 г. В него се посочват средните брутни заплати в службата – около 4000 лв. за офицери и 3000 лв. за сержанти. Писмото завършва с молба: „Изложената информация е специфична, има служебен характер за нас и ние не я разпространяваме публично, за което молим и вас“. Въпреки това, още в същия ден от ДПС разпространиха данните.

Решението на Административния съд в Добрич е окончателно. Националната служба за охрана разполага с 14-дневен срок, за да го изпълни и да предостави поисканата информация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!