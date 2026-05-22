Съдбоносен ден за Спартак Варна

Снимка Булфото

Съдбоносен ще е днешният ден за футболния Спартак Варна.

Отборът приема Локомотив София от 18:00 часа в последния си мач от плейофите на своя стадион и се нуждае от задължителна победа, за да оцелее в елита.

Сметките покават, че "соколите" ще спасят директно, ако спечелят, а Берое и Септември не надделеят в своите мачове съответно във Враца и срещу Добруджа в София.

Спартак ще участва в бараж за оцеляване, в който ще е домакин на втория от Втора лига, при положение че победи, а единият измежду Берое и Септември също го направи.

В днешната решителна среща Гьоко Хаджиевски няма да може да използва наказания капитан Ангел Грънчов и контузения Матео Петрашило.

Евентуален състав: Педро Рибейро, Деян Лозев, Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Борис Иванов, Цветослав Маринов, Дамян Йорданов, Жота Лопес, Георг Стояновски, Шанде, Цветелин Чунчуков.

