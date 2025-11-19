Съдбовен ден предстои за депутатите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Депутатите трябва да вземат важно решение за народа. Започва работата на Народното събрание. Председателски съвет преди заседанието ще реши кога най-важния закон в държават ще влезе за обсъждане в пленарна зала.

Вчера народните представители приеха трите основни бюджета - на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата.

Синдикати и работодатели изразиха своите резерви, а бизнесът изчислява, че с част от увеличението на осигуровките с два процентни пункта, се очакват над 600 милиона. Те обаче ще могат да покрият само увеличаването на пенсиите по швейцарското правило.

Според синдикатите пък увеличението на заплатите в част от бюджетния сектор не е достатъчно.

Депутатите трябва да гласуват отново и закона за отбраната, след като президентът му наложи вето. В мотивите си той посочва, че част от текстовете ощетяват военнослужещите, информира БНТ.

