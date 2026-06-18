Съдбовното трио за живота ни: кръвно налягане, холестерол, пикочна киселина! Кога да вземем мерки, за да избегнем инфаркта и инсулта?

снимка: Професор Михаил Боянов е сред най-компетентните родни медици

Защо удоволствията след 50-те идват с контрол на метаболитните фактори - докторът предупреждава

Говорим с уважавания ендокринолог, професор Михаил Боянов. От какво умира българинът днес?

По принцип има три вида болести, които най-често покосяват българина. Неговите убийствени врагове са най-често сърдечно-съдовите болести, за мъжете това е като наближат 50 - 60 години. На второ място са злокачествените заболявания, които са в крайна сметка резултат от генетика, но и от това, което приемаме като медикаменти, като химия в храната от околна среда. И ако това не се случи вече в една много напреднала възраст, остава остеопорозата.

Следователно, след 40 години за мъжа и след 50 години за жената, нека се възползваме от възможностите, които предоставя здравно-осигурителната система - един път годишно профилактичен преглед, който включва ЕКГ, метаболитна оценка – това са най-просто липидите, пикочната киселина, чернодробните ензими, бъбречната функция, кръвната захар разбира се и една кръвна картина.

Защо да правим профилактичен преглед, ако се чувстваме добре и нищо не ни боли?

Защото когато получим сигнал от тялото ни, е възможно вече да сме започнали да закъсняваме. Реално някои фактори ни съкращават живота, например, холестерол. Вашият холестерол може да е 10, лошият холестерол да е повишен, което е наистина вече опасно, това означава, че рискът за инфаркт или инсулт в следващите 10 години сигурно наближава 100%. Но Вие няма как да знаете, ако не го измерите. Същото е с пикочната киселина, защото до едни стойности, обичайно 450-500, не е задължително да се разболеете от подагра. Старата, добре позната клинична картина на високата пикочна киселина е подаграта, царската болест, когато кристалчета, които иначе плуват разтворени, попадат в тъканите, предизвикват силна болка, подуване, възпаление най-често в ставите или образува камъни в бъбреците и човек разбира, че има проблем. Днес в Европа се приема, че има и група хора, на които пикочната киселина е висока, но те нямат нито подагра, нито уратни камъни. Тези хора имат повишен риск от сърдечно-съдови инциденти. Защото тези миниатюрни кристалчета дразнят съдовите стени и отделят различни вещества, възпалителни и други, които ние наричаме цитокини и които засилват атеросклерозата. Понякога първи симптом за Вас може да е високото кръвно налягане или понижената енергия в леглото вследствие комбинацията от стрес и съдови промени.

Какво може да се обърка, ако не се изследваме или не вземем мерки? Кое ще ни убие най-бързо – холестеролът ли?

Разбира се, трябва да си следите кръвното налягане. То не присъства в лабораторните изследвания, но е изключително важен показател, защото ако сложим класическите рискови фактори, които можем да променим с медикаменти: кръвната захар, мазнините и кръвното налягане, това, което най-бързо може да ви убие е кръвното налягане. Представете си, предизвикана от стрес, хипертонична криза, някъде нещо се запушва или пука и знаем какво може да се случи – инфаркт или инсулт. Ние го виждаме – България е на една от челните позиции в света по смъртност от сърдечно-съдови заболявания, в частност от инсулти. Суеверни сме, не искаме това да ни се случи на нас. Да, но то се случва. Никой не иска да му се случи.

Моля, задължително изгледайте това видео, което със сигурност ще промени начина ви на живот!

Тогава, каква е рецептата, ако вече имаме високо кръвно налягане, затлъстяване, диабет и разнебитени лабораторни показатели?

Първо, всеки от нас в живота си трябва да спазва някакъв вид дисциплина, някакъв вид ред. Ние сме хаотични хора, българите и сами си създаваме стрес. Трябва да го овладеем и променим навиците. Ние винаги се опитваме да постигнем нещо постепенно. Резките промени са много трудни. Особено като понапреднат годините става много трудно да промениш начина си на живот рязко. И второ, не може да го поддържате това рязко намаляване, примерно на храненето или ходене по два часа на ден на спорт, дълготрайно. Промяната в начина на живот означава да се намали приема на калории, специално така наречените празни калории, които са подсладените течности, разни ядки, снаксове и всякакви подобни, без които можем. Те не съдържат толкова много хранителни вещества. Да се наспиваме, да се намали максимално тютюнопушенето и приема на алкохол, да се движим редовно – например екскурзия сред природата през уикенда – да ходим и да носим храната си с нас, така реално консумираме по-малко, отколкото вкъщи пред телевизора. Трето, да си приемаме редовно лекарствата, ако вече имаме терапия. Много често срещана грешка в България е спирането на лечението като се нормализират показателите. Тя се дължи и на факта, че ние лекарите рядко обясняваме на пациентите, че лечението, което им се прилага метаболитно, примерно, най-често е дълготрайно, да не казваме за цял живот.

Е да, ако отслабнете 20 или 30 кг, е възможно да оздравеете от захарния диабет и да се спре лечението. Но в общия случай, нормалните стойности на кръвната захар, пикочната киселина, холестерола, стероидните хормони са благодарение на това, че вие си пиете лекарството. При тези болести, когато пациента казва „аз оздравях“ - спира лечението, и след 3 месеца сме в изходна позиция.

Докторе, а Вие какви правила спазвате за да пазите здравето си? Какъв пациент сте Вие?

Човек ли е лекарят? Човек е. И когато е пациент, той се държи точно като пациент, не като лекар. Виждам го и по себе си. Същите грешки. Абсолютно същите грешки. Например имах ортопедичен проблем. Мой приятел – ревматолог ми даде правилни съвети, но реших нищо да не правя. И сбърках, защото в един момент настават необратими неща. Отлагането и надеждата, че ще мине от само себе си, не помагат. Затова за себе си сега следвам следните правила: един – два пъти годишно си правя изследвания, лабораторни и други и вземам мерки според резултата. Редовно си пия лекарствата, защото както знаете след 50 гаранцията ни изтича. Внимавам какво слагам на масата – повече зеленчуци, нетлъсти меса, избягвам мазнините, подсладените напитки, ограничавам алкохола и празните калории от сладкиши и ядки. Така държа теглото си близко до нормите за телесна маса. Като килограмите се отклонят с над 10% от идеалното, тялото почва да дава сигнали. Избягвам механизираното придвижване, ходя пеш на работа и се връщам – така имам поне 2 - 3 км двигателна активност днес. Вечер чета книги, вече извън професионалните интереси, това ме отдалечава от стреса през деня, опитвам се да подреждам активностите си в ежедневието и да имам ред. Използвам и възможностите за екскурзии в планината и отделям време на сина си.

И за финал. Какво е метаболитното здраве? Можем ли да избегнем дългосрочно внезапната съдова катастрофа?

Да, можем. Метаболитното здраве означава, че основните показатели за сърдечно-съдов риск са Ви в норма. Това са 5-6 показателя. Тоест трябва да контролираме кръвното налягане, теглото, кръвната захар, холестерола, пикочната киселина, триглицеридите. Никога не е късно да започнем лечение. Обикновено започваме всичките по мъничко да ги лекуваме, постепенно да засилваме лечението, за да постигнем нашите прицелни стойности. Защото ако лекувате само един или два от три-четири фактора, другите два ще ви довършат. Когато лошите другарчета се съберат, малкото камъче може да обърне колата!