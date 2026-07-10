Съдебен доклад разкри причината за смъртта на турската актриса Едже Иртем
Снимка Фейсбук
Окончателният съдебномедицински доклад за смъртта на турската актриса Едже Иртем внесе яснота около случая, който преди седмици предизвика множество спекулации в Турция. Според заключението на Държавната агенция по съдебна медицина причината за кончината ѝ е алкохолно отравяне, съобщават турски медии.
35-годишната актриса, известна с ролята на Ъшъл в популярния сериал „Шербет от боровинки“, беше открита мъртва в дома си в Истанбул на 15 юни – само ден след като отбеляза рождения си ден.
Според съдебния доклад в организма на Иртем е установено критично високо ниво на етилов алкохол, пише Блиц. Експертите са открили и активни вещества от лекарствени продукти в терапевтични количества. По медицински данни подобна комбинация може да засили потискащото действие на алкохола върху централната нервна система.
Първоначално след смъртта ѝ беше съобщено, че актрисата е получила сърдечен арест. Адвокатът ѝ тогава уточни, че тя е починала около обяд в дома си, докато майка ѝ е била до нея, като очакваните резултати от аутопсията трябваше да покажат точната причина.
Случаят привлече допълнително внимание заради появилите се версии за възможна връзка с ухапване или одраскване от маймуна по време на пътуване до Тайланд. В публичното пространство се обсъждаха и други хипотези, сред които инфекция, сепсис или реакция между медикаменти и алкохол.
Съдебномедицинската експертиза обаче не е открила данни за насилие, външна намеса или травматични увреждания. Заключението окончателно отхвърля тези версии и дава официален отговор за причината за внезапната смърт на актрисата.
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