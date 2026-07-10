Съдебен доклад разкри причината за смъртта на турската актриса Едже Иртем

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Окончателният съдебномедицински доклад за смъртта на турската актриса Едже Иртем внесе яснота около случая, който преди седмици предизвика множество спекулации в Турция. Според заключението на Държавната агенция по съдебна медицина причината за кончината ѝ е алкохолно отравяне, съобщават турски медии.

35-годишната актриса, известна с ролята на Ъшъл в популярния сериал „Шербет от боровинки“, беше открита мъртва в дома си в Истанбул на 15 юни – само ден след като отбеляза рождения си ден.

Според съдебния доклад в организма на Иртем е установено критично високо ниво на етилов алкохол, пише Блиц. Експертите са открили и активни вещества от лекарствени продукти в терапевтични количества. По медицински данни подобна комбинация може да засили потискащото действие на алкохола върху централната нервна система.

Първоначално след смъртта ѝ беше съобщено, че актрисата е получила сърдечен арест. Адвокатът ѝ тогава уточни, че тя е починала около обяд в дома си, докато майка ѝ е била до нея, като очакваните резултати от аутопсията трябваше да покажат точната причина.

Случаят привлече допълнително внимание заради появилите се версии за възможна връзка с ухапване или одраскване от маймуна по време на пътуване до Тайланд. В публичното пространство се обсъждаха и други хипотези, сред които инфекция, сепсис или реакция между медикаменти и алкохол.

Съдебномедицинската експертиза обаче не е открила данни за насилие, външна намеса или травматични увреждания. Заключението окончателно отхвърля тези версии и дава официален отговор за причината за внезапната смърт на актрисата.

Редактор "Екип на Петел",

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