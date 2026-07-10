Съдебно преследване заплашва потребители, поръчвали онлайн и не взели пратките си

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Поредна мащабна кампания по изпращане на писма от адвокатски дружества до потребители, които не са получили пратките си след покупки от чуждестранни електронни магазини, коментира основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите ѝ най-вероятно става въпрос за схема, развиваща се като продължение на две от най-разпространените измами с фалшиви онлайн магазини, посочени в данните от проведено наскоро проучване на Представителството на Европейската комисия в България. Едната е създаването на фалшиви електронни магазини с цел кражба на лични и платежни данни без намерение за реална продажба на стоки, а другата - изпращането на нискокачествени, а понякога и опасни продукти.

„Потребители, които са поръчали стоки от електронни магазини, но не са взели пратките си, след месеци или дори след година започват да получават писма от адвокатски дружества с искане да заплатят куриерските разходи за доставката и връщането на стоката, както и допълнителни такси и лихви. В писмата се твърди, че при неизпълнение срещу тях ще бъде образувано съдебно производство“, разказа Руменова.

Тя обясни, че ако действително става дума за поръчки от фалшиви електронни магазини, потребителите следва да подадат сигнали до компетентните органи. Ако обаче са сключили договор с реален електронен търговец и впоследствие са отказали да получат поръчаната стока, те могат да носят отговорност за неизпълнение на договорните си задължения и срещу тях действително да бъдат предявени подобни претенции.

Руменова посочи, че най-честата причина потребителите да откажат приемането на пратката е информацията от куриера, че за нея не е предвидена услугата „преглед и тест“, което поражда съмнения относно качеството на стоката. Тя припомни, че в общите условия на всеки електронен магазин е посочено дали тази възможност се предлага, и препоръча при пазаруване от непознати търговци да се предпочитат именно тези, които я осигуряват.

Според експерта по потребителски права подобен тип измами ще зачестяват не само заради все по-широкото навлизане на изкуствения интелект. „Съвременните потребители би трябвало да са по-подготвени за тези рискове, но практиката показва, че това невинаги е така. Ето защо са необходими повече усилия за повишаване на дигиталната култура – в училище, чрез медиите, от експертите по потребителски права и от институциите“, каза Руменова.

Тя обърна внимание и на факта, че много онлайн потребители, които пазаруват чрез т.нар. маркетплейси, все още не си дават сметка, че платформите обединяват оферти на различни търговци. „На практика те не купуват от компанията, която стои зад платформата, а от конкретния търговец, публикувал съответната оферта“, подчерта тя.

Руменова препоръча преди всяка онлайн покупка потребителите да проверяват внимателно търговеца, условията за продажба и характеристиките на предлаганите стоки. Тя обърна внимание, че при покупки от търговци извън Европейския съюз защитата на потребителите често е по-ограничена, а европейските правила невинаги намират приложение по същия начин, както при търговците, установени в ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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