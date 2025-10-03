Съдия: Пораждат се съмнения дали се желае да се изясни истината за Благомир Коцев

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Атанаска Дишева намекна, че има нещо гнило около делото „Благомир Коцев“. Варненският кмет е в ареста близо три месеца. Съдията изрази учудване, че не е направено едно важно нещо.

Факт е, че от няколко месеца свидетел, на чийто показания се гради обвинението, твърди, че тези показания ги е дал под натиск и желае да бъде разпитан. Въпреки това мисля, че в продължение на два месеца не е намерена причина, основание, време и начин той да бъде разпитан. Само по себе си това поражда съмнения за това дали действително се желае изясняването на обективната истина и безпристрастното разследване, заяви Дишева.

Относно решението на съвета на Европа за падане на мониторинга на България, на пръв прочит би трябвало всички да кажем, че това е невероятен успех за България. От друга страна обаче, когато реалностите и фактите са такива, каквито ние ги обсъждаме с вас и се обсъждат в обществото, аз не знам къде е поводът за подобно решение. Защо е било взето и как се е стигнало до него, е съвсем отделен въпрос. Но на фона на всички тези събития, на мен лично не ми е радостно за правовия ред в страната, каза още по бТВ членът на Висшия съдебен съвет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!