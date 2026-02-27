Съдия: В конституционна криза сме, защото твърде много органи са с изтекли мандати

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Всяка длъжност е свързана с определен обем от власт, която може да се управлява. Ясно е, че сме в конституционна криза, защото имаме достатъчно много органи с изтекли мандати, но докато нямаме избран Висш съдебен съвет, който да избере главен прокурор, напълно е възможно прокурорската колегия да изпълнява функцията на главен прокурор, включително и да не възпрепятства правосъдието.

Това коментира пред бТВ съдия Мирослава Тодорова.

Решенията не се взимат във Висшия съдебен съвет. И след като Бойко Борисов беше питан в парламента, но според него Сарафов е законно избран, трябва да си дават сметка членовете на прокурорската колегия, че поведението им изисква да не оставя съмнение от всеки доверчив наблюдател, че те не очакват разрешение да се произнесат решение, което да постигнат обществено спокойствие, коментира тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!