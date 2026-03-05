Съдия Ивелина Желева изнесе лекция пред варненски ученици за рисковете от употребата на наркотици

Снимка Административен съд

Съдия Ивелина Желева, която към момента е командирована в Административен съд – Варна от Районен съд - Варна, проведе образователна среща с ученици от 9 „в“ клас със специалност „Съдебна администрация“ в СУ за ХНИ „Константин Преславски“. Основен фокус на лекцията бе темата за децата в конфликт със закона, като бе направен анализ на разликата между административнонаказателната и наказателната отговорност.

Магистратът запозна бъдещите съдебни администратори със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Използвайки опита си като бивш разследващ полицай и прокурор, тя разясни спецификите на наказателната отговорност при непълнолетните и особените правила, по които се разглеждат делата срещу лица под 18-годишна възраст. Съдия Желева уточни, че след навършване на 14 години учениците вече имат право, със съгласието на своите родители, да обжалват административни актове пред съда.

Сериозен акцент в срещата бе поставен върху употребата и злоупотребата с наркотични вещества – проблем с растяща значимост, като бе отбелязан тревожният ръст на непълнолетни, приети във ВМА - Варна. Съдията посочи, че долната граница на децата, потърсили помощ след употреба, вече е паднала на 12 години. Тя разясни опасностите от модерните синтетични наркотици, като обърна специално внимание на фентанила и фаталните рискове при употребата му наред с тази на метамфетамини и кокаин, което може да доведе до смърт за броени минути. Магистратът предупреди и за тежките психиатрични последици: марихуаната често е отключващ фактор за шизофрения, докато метамфетамините водят до необратими биполярни разстройства. Бяха коментирани и случаи от практиката, при които ученици попадат в съдебната зала заради разпространение на забранени вещества.

Съдия Желева запозна деветокласниците със структурата на съдебната система. Тя разясни ролята на различните магистрати и функциите на съдебните служители, което е тясно свързано с тяхната профилирана подготовка.

Учениците проявиха изключителна активност, вълнувайки се от въпроси за кариерния път в системата – как се преминава от разследващ полицай към съдийската професия и задължително ли е явяването на конкурс. Дискутирани бяха и тежки криминални казуси, като учениците се интересуваха конкретно какви са предвидените наказания, ако непълнолетно лице извърши убийство.

Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Чрез тези срещи Административен съд – Варна продължава да подпомага младите хора в изграждането на правна култура и разбиране за отговорността, която носят като граждани.

