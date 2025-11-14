Съдия Снежина Колева ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Булфото

Съдия Снежина Колева от Софийския градски съд (СГС) ще гледа делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи Lex.bg.



Това стана ясно, след като вчера обвинителният акт беше внесен в съда, а случайното разпределение е определило процесът да бъде гледан от нейния състав. Това означава, че тя вече ще решава и за мярката за неотклонение на Коцев, който единствен от подсъдимите е в ареста.



Преди дни съдия Колева реши друго дело с висок обществен интерес – срещу бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева за това, че са получили подкуп и са ескортирали пиян шофьор, който след това причини зверска катастрофа и уби френски турист в София. Градският съд оправда полицаите, а прокуратурата обяви, че ще протестира с мотив, че не е съгласна с извода на съдия Колева, че деянията на двамата подсъдими са несъставомерни. След това от градския съд обаче поясниха, че в присъдата си съдията не е казвала такова нещо, а причина за оправдателната присъда са недостатъчните доказателства, които подкрепят обвинителната теза.



Кметът на Варна Благомир Коцев ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Подсъдими с него ще са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета – Антоанета Петрова.



Прокуратурата твърди, че Коцев и общинските съветници са поискали от Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лева, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.



Обвиненията на кмета са за поискани подкупи и от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Според прокуратурата той също така е опитал да принудил Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Има и второ обвинение за принуда, според което е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт“.

