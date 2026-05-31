Съдия Цариградска: Докато имаме завладени хора и институции, няма да получим правосъдие и правов ред

Кадър Нова телевизия

"Борислав Сарафов много отдавна е дал доказателства на магистратурата и обществото, че той и хора като него, нямат място там. Не смятам, че той има качествата сам да се оттегли и да освободи от този хомот поне Прокуратурата. Със сигурност това е игра от негова страна, но не знам дали настоящото мнозинство ще се изкушат да "танцуват с него". Той показа с действията си, а ние чухме и в бандитската им реторика с Гешев, че те могат да се прегрупират", това заяви в ефира на "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия съдия Владислава Цариградска.

"Той е изпълнявал подобен танц с управляващите от "сглобката". В комисията в парламента, която се опита да изясни ролята на магистрати в кръговете на "Осемте джуджета" и Мартин Божанов - Нотариуса, при едно от изслушванията, тогавашният лидер на "Да, България" Христо Иванов, призна, че са имали срещи с него. Това е сигурно доказателство, че Сарафов може да заблуждава, че може да има различно лице от това, с което всеки човек би го определил. Това са хората, които нямат базовите морални качества”, уточни Цариградска.

По думите ѝ главните прокурори са силни фигури в съдебната система, докато "силните центрове не решат, че той им пречи". "Иван Гешев попречи имиджово на своите създатели и прояви упорство, което беше в обществен интерес да се види как реално се управлява институционалния живот в България. Смятам, че той получи достоен край на историята си, вместо да бъде преследван за всички злодеяния, които създаде”, изтъкна тя.

"У нас има два големи клана, чиито аватари бяха Нотариуса и Петьо Еврото, но те имат своите сътрудници в магистратурата. Гешев и Сарафов са част от високите нива в тези мрежи. Вижда се, че има изградена мрежа между хората в тези среди. За Иван Гешев има компроматен архив. Петьо Еврото има списък с нелицеприятните обстоятелства на личния му живот. Всяка крачка на тези хора е известна в тази паралелна власт", заяви тя.

"Имаме сигурни доказателства, че у нас няма проблеми с корупцията, защото ако имахме еднократни престъпни актове, системата щеше да се справя с тях. У нас има следващ етап - мафиотизацията. Всички тези скандали, които шокираха цялото общество, не намериха никакъв институционален отговор. Главните действащи лица получиха повишения и назначения на ключови постове – районен прокурор на София, който е замесен с Нотариуса. Емилия Русинова, която е пътувала с Еврото. Но те нямат значение, защото при мафиотизация и завладени институции, хората нямат значение, те се завъртат. Всеки един от замесените, може да изпълни дадени поръчки", каза съдията.

Цариградска постави акцент върху тайният контрол върху съдиите. "Той включва възможност за тотален контрол на живота на един човек – наблюдение, проследяване, проникване в жилище, достъп до цялата комуникация. Това са не само телефонни разговори, а също - имейли и съобщения. Ако може да се доверим на информацията от Хелзинкския комитет, че всеки път когато са контролирани магистрати, е сезиран Апелативния съд в София към настоящия момент, а до 2022 г. Апелативния специализиран наказателен съд, оглавяван от Георги Ушев. Той има много спорен интегритет, неговото име също е в разработката за Нотариуса. Само той е разрешавал СРС-та, за който и да е магистрат в страната”, обясни тя.

