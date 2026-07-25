Съдия Тодорова: Трябва да знаем и палачите, и жертвите в съдебната власт

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"Има индикации, че изпълнителната власт не е тази, която владее статуквото в съдебната. Вижда се по решенията на отделните колеги. Част от технологията на демокрацията е това противоборство и възпиране. Така че аз го приемам като един полезен конфликт, а и също така като индикация, че този път наистина може да има ефективна борба с криминализирането на системата".

Това заяви пред БНР съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд, бивш председател на Съюза на съдиите.

Тя предполага, че текат активни консултации за номиниране на членове на Висшия съдебен съвет.

"Министърът в изказването, което чухме, показа по какъв начин трябва да се разсъждава, когато се обсъждат кандидатите за членове на ВСС - да се следи кариерното израстване и как то е обвързано с предишните катаклизми и скандали, но по-сериозното е, че няма да бъде изчерпателно изброяването, защото вече ги забравяме, тъй като нищо не следва от нито един от тях. Няма по-страшно нещо за управляването на една държава от девалвацията, тоест когато няма никаква отговорност за най-тежките безобразия".

За нея основната тема е защо и как в последните 20 години управлението на съдебната власт със съпричастието на политическата система в този процес - как е възможно непрекъснато да възникват брокери на влияние, а също така как е възможно вече и някои от брокерите на влияние да бъдат убити и ние да не знаем истината за това какво се е случило. Държавите, които са били в преход между тоталитарна система или пък система, която е свързана с мафиотизирано дискредитиране на институциите, прибягват до нетрадиционни средства, до средства, които да бъдат нерутинни, подчерта съдия Тодорова в предаването "Политически НЕкоректно". И допълни:

"Ние не знаем нито кои са палачите, нито кои са жертвите - без да знаем това, ходим по подвижни пясъци и затова трябва министърът на правосъдието, който има много сериозни кадрови правомощия, включително дисциплинарни, и той декларира, че не е инфектиран от тази зараза, би следвало да направи нещо, защото другите институции, които могат, не искат, за да ни съобщи тази истина чрез адекватно проучване. Разбира се, решението изисква кураж и изисква недвусмислено определяне, тоест трябва да се изберат хора чрез избор - ангажимент, който е въз основа на конкретния авторитет на съответните хора, да им се даде възможност да проучат всички материали и както се пишат мотиви по наказателна присъда, да бъдат изложени фактите - на еди коя си дата какво е станало, какво е последвало кариерно за съответния прокурор или съдия, това откъде се разбира, защо вярваме на едните източници на информация, а не на другите източници на информация. Доколкото знам във ВСС - тази комисия за казуса за Нотариуса, е получила почти цялата информация от прокуратурата, т.е. тази информация може да бъде ползвана. Изисква се да се ангажира капацитетът, който държавата има, включително неправителствените организации с интерес в областта на правосъдието, които знаят как се установяват факти и как се съпоставят факти. На доброволни начала трябва да се посветят на изясняване на тази истина".

Демокрацията е технология и изисква време, напомни съдията и подчерта, че трябва да свикнем с това, че не може да стане бързо, но от друга страна не трябва да позволяваме да ни заблуждава. Според нея моментът е важен и може би благосклонен:

"Имаме управляващи, които са конституирани със значителен електорален вот и отговорността е много ясна. Ако се провалят, няма да има кой знае какво поле за тълкуване, кой е виновен".

Всеки кандидат за член на ВСС може да бъде проверен през някакви основни положения, смята Мирослава Тодорова. Тя обясни:

"Те са свързани с имущественото състояние, дали може да бъде защитено това, че начинът на живот на този кандидат съответства на законните му доходи - не е толкова трудно. Има методология, която може да бъде ползвана. В тази посока може да бъде търсено и сътрудничество на водещи специалисти от ЕС. Най-важното е как кариерно се е развивал този човек. И друго нещо - ние знаем ли всъщност колко точно той е квалифициран - говорим за базисни неща - умен, трудолюбив и дали има отношение по въпросите, с които ще се занимава ВСС. Ако сега изведнъж човекът е излъчен да се занимава с управление и администриране на съдебната власт, но до този момент не сме чули нищо, включително когато е имало изключително тежки кризи към независимостта на съдебната власт, нещата стоят малко двузначно".

Тя уточни, че почтените магистрати са голямата част от съдебната власт. Според нея хората от системата, понеже знаят как работи самата тя, се притесняват да не станат нейна жертва. Съдийката от СГС напомни още, че не бяха предприети изменения в Закона за съдебната власт, които да позволяват членовете на ВСС да продължат да гледат дела.

"ВСС е измислен, за да подпомага правосъдието, не да му пречи. Трябва да се промени отношението към ВСС, който не трябва да бъде разглеждан като шефа на съдиите, а само като органа, който трябва да подпомага упражняването на съдийските и прокурорските функции. Членовете на ВСС през последните години бяха селектирани не за да вършат тази работа, а за да бъдат политическа или някаква друга клиентела".

"Години наред политическото въздействие върху съдебната власт първоначално чрез бой, полицейски акции, кръщавани на имена на съдии, а след това и чрез някакви благи жестове, включително постъпателно увеличаване на заплатите, доведе до съществени проблеми вътре в средата на съдебната власт. Освен това мисля, че всички си дават сметка и че ако е вярна и 1/10 от твърденията за нечестните конкурси за първоначално влизане в съдебната власт - тази съдебна власт не е същата съдебна власт, която е била преди 20 или преди 30 години. Трябва да се прави това, което да даде възможност да се вземат информирани и ефективни управленски решения. Иначе си говорим едно и също като междувременно обаче средата става все по-проблематична, защото автентичното съдийство ще се стеснява до момент, в който ще стане критично малко", предупреди тя.

Според нея това, което се наблюдава с отношенията между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет, в частност прокурорската колегия, е, че за разлика от други исторически периоди прокурорската колегия, може би защото е напълно развързана времево от мандат и е ясно, че скоро ще бъде конституиран друг орган, не се съобразява със знаците на изпълнителната власт. По думите ѝ един от проблемите, които винаги са били въпрос на безпокойство, е политическото овладяване на съдебната власт.

"Сигналите за това политическо овладяване не бяха публичните знаци, защото много по-малко опасно е, когато се вижда въздействие в резултат на някакъв публичен или политически процес, отколкото ако става въпрос за прикрито въздействие, за което само може да предполагаме и което само по себе си ражда митология или други способи за управление на системата чрез слухове и злепоставяне. Ние години наред бяхме уведомявани, че министър-председатели или управляващи партии, или скрити центрове на паралелна власт ръководят кадровия процес, особено избора на председатели на съдилища и главен прокурор. Чували сме различни доказателства, записи, има вече крилати фрази", напомни тя и добави мнението си, че това не е непременно лошо, защото по този начин хората не могат да забравят тази случка.

"Сега се вижда обаче, че в началото прокурорската колегия и актът на Борислав Сарафов показваха съобразяване със смяната на караула на властта, след това обаче дали поради някакви процеси, които ние не знаем какви са, дали поради това, че този, който е участвал при тяхното селектиране и избор, в момента има известно еманципиране от желанието на изпълнителната власт. Виждаме такова разграничение и то трябва да бъде тълкувано, за да знаем всъщност от кого зависи вземането на решение. Прокурорската колега до този момент се е държала така, че едва ли има много наивни хора в тази държава, които да смятат, че тя действа суверенно и ако има обосновано съмнение, че тя действа суверенно, когато прави тези ажиотажи или когато отклонява и не уважава искания на министъра на правосъдието, тогава излиза, че има политическо стълкновение между паралелен център на власт и публичната власт. Това би следвало да бъде законен интерес от страна на органа, който е призван да разследва данни за престъпление, включително всички данни за корумпиране на която и да е от властите - прокуратурата. Но когато същите съмнения за прокурорската колегия са валидни и за управлението на прокуратурата, тогава се изправяме пред същия проблем, за който си говорим вече колко години".

По думите ѝ без да успеем да конструираме истината за събитията, за тези механизми за въздействие, за създаване на различни дилъри на влияние, за каналите, които криминализират системата - дават това, което иска политическата система или паралелния център на власт, но междувременно са оставени да дерибействат в свой интерес - ако няма такава картина на реконструиране на фактите, ние на практика ще възпроизвеждаме едно и също.

"И дори и да имаме публична власт, която да е конституирана така, както се изисква по конституционен модел - честни избори, независимост от олигархично-криминален модел, такава, която не иска да създаде собствена клиентела в съдебната власт, тя ще се провали, ако не стъпи на ясен и честен анализ, а анализът може да бъде направен само въз основа на изчерпателно изяснените факти", допълни тя.

Тодорова допълни, че не знаем докъде ще доведе анализът на фактите. Но: "Знаем обаче, че когато има такава степен на зараза на обществената тъкан и на всички системи, свързани с публични функции, ако не си дадем сметка кои са тези фактори, които възпроизвеждат заразата, няма как да ги неутрализираме и неутрализирането не става само с тоягата. Това предполага и цялостна промяна на културата и образованието".

Тя наблегна и на способностите за управление на системата, как изглеждат съдиите, как говорят съдиите, как се гледат делата. Според нея трябва да създадем такава стратегия, която да променя средата. По думите ѝ обаче има отдалечаване от същинските проблеми, които са в основата на всички държавни проблеми.

"Имаме най-разнообразни проблеми, които сме допуснали да хипертрофират във форма до такава степен изкривила публичната среда, че трябва да си дадем честно и ясно сметка - не казвам да започнем от начало, но да започнем като адресираме проблемите в дълбочина", обобщи Мирослава Тодорова.

Редактор "Екип на Петел",

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