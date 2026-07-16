Съдията прекъсна мача на ЦСКА в Европа заради меле по трибуните

Стопкадър Спортал.бг

Дери Сити води на ЦСКА с 1:0 в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Елиъс Чапмън откри резултата в 47-мата минута. 10 минути по-късно обаче заради меле на трибуните съдията прекъсна мача и прибра играчите на двата отбора в съблекалните. След 14 минути обаче двубоят бе подновен.



Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Sesame Купа на България.

"Червените" създадоха първото опасно положение след 45 секунди игра, но но ударът на Панайотов от 17 метра излизи в аут над напречната греда.

Дери отговори с много сериозно положение в 12-ата минута. Дос Сантос проби отдясно и намери непокрития О'Райли, но футболистът на домакините не успя да уцели топката от шест-седем метра фронтално срещу вратата.

В ответната атака северноирландците за малко не си вкараха автогол след центиране на Соле, но топката излезе в корнер на сантиметри покрай дясната греда.

В 17-ата минута много дейният в тази част от мача Соле овладя в центъра на терена, справи се с няколко противникови състезатели и подаде на Питас. Кипърският нападател финтира защитник и отправи шут по земя от границата на пеналта, а Махер изби с крак.

До края на полувремето играта се водеше изцяло в половината на домакините, но при втората си опасна атака Дери за малко не откри резултата. Това се случи в 45-ата минута, когато Сантос преодоля Пастор и изведе Дъфи отляво в наказателното поле на ЦСКА. Капитанът на северноирландците отправи силен удар в близкия ъгъл, който се спря в дясната греда, пише Спортал.бг.

Втората част започна много неприятно за ЦСКА. "Червените" пуснаха гол още в 47-мата минута. Мартино направи фал на тъча. Последва центрране на задната греда. Евтимов не прецени добре излизането си и не достигна до топката, тъй като се удари в играч на домакините. Флеминг върна с глава към Чапмън, който вкара с глава от два метра в празната врата.

ЦСКА отговри с добър удар от фал на Сенси. В 51-вата минута обаче Дери като по чудо не удвои. Пробив отдясно завърши с подаване към Чапмън, но той не уцели вратата от 7-8 метра.

В 57-мата минута се стигна до неприятни сцени по трибуните. Публиките на двата отбора се спречкаха. Агитката на "червените" бе провокирана и тръгна към тази на гостите, а фенове на Дери избягаха на терена. Съдията реши да прекрати временно срещата и прибра футболистите в съблекалнята. Не без значение за възникналия инцидент е, че нямаше никаква буферна зона между българските и северномакедонските запалянковци.

Редактор "Екип на Петел",

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