Съдят 43-годишен мъж, заплашвал с убийство баща си

Окръжната прокуратура в Стара Загора внесе обвинителен акт срещу мъж на 43 години за закана с убийство с цел принуда, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. Обвиняемият с инициали К. А. е предаден на съд за това, че в периода от 16 до 23 април м.г. в Стара Загора, с цел да принуди баща си да се разпореди с правото на собственост на къщата си в старозагорския квартал „Лозенец“, му се заканил с убийство.

През април 2025 г. К. А. се преместил в къщата на баща си, който живеел там с втората си съпруга. Между тях възникнал конфликт за собствеността на дома. Синът настоявал бащата да му прехвърли имота, а бащата отказал. Поради тази причина К. А. го заплашил с убийство. Къщата била построена от Г. А. след издадено разрешително през юли 1985 г.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Стара Загора.

БТА припомня, че през април 2025 година Районният съд в Стара Загора осъди на шест месеца затвор 39-годишен мъж, заплашил майка си с убийство.

