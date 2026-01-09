Съдят 72-годишен мъж от Петрич, блудствал с 10-годишно дете

Снимка: Булфото

С постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 72-годишният Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. той е извършвал блудствени действия с малолетно дете, посочва Фокус.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.

Пострадалата - 10-годишното момиче - е разпитана в специално обособено помещение "Синя стая“.

С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.

