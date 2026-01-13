Съдят Хулио Иглесиас за сексуални посегателства и изнасилвания

Снимка уикипедия, Alejandro Vilar

Двама бивши служители на световната музикална звезда Хулио Иглесиас го съдят в Испания за сексуални посегателства и изнасилвания, извършени от певеца през 2021 г.

На 5 януари е подадена жалба срещу 82-годишния Хулио Иглесиас, без да се дават допълнителни подробности за съдържанието ѝ, допълва Бтв.

Разкритието става публично ден след публикуването на разследване, проведено от американската телевизионна мрежа Univision и испанския ежедневник elDiario.es, в което икономка и физиотерапевт, работили за певеца, твърдят, че са били жертви на сексуално посегателство и тормоз от страна на известния изпълнител.

Едно от разследванията описва и действия, които биха могли да бъдат класифицирани като изнасилване, предава още Бтв.

На 26 май през 2015 г. испанецът изнесе концерт в София.

Хулио Иглесиас е отказал коментар пред Univision и elDiario.es по обвиненията, съобщиха двете медии. Той не е отговорил и на АФП. По данни от разследването на Univision и elDiario.es описаните събития са се случили през 2021 г. в частните домове на певеца в Доминиканската република и на Бахамите.

„Чувствах се като предмет, като роб в XXI век“, свидетелства една от двете ищци, идентифицирана под псевдонима „Ребека“ в публикацията на Univision.

„Той пъхаше пръстите си навсякъде“, продължава младата доминиканка, която е била на 22 години, когато са се случили предполагаемите събития.

Другата ищца, неговата физиотерапевтка, идентифицирана като Лора, е била на 28 години, когато е започнала работа за певеца.

Роденият през 1943 г. Хулио Иглесиас, изпълнител на „Je n'ai pas changé“, „Pauvres diables (Vous les femmes)“, „Manuela“, „Viens m'embrasser“, бележи възход на кариерата си през 70-те години на миналия век, преди да се превърне в латино изпълнителя — и безспорно испанеца — продал най-много плочи в света, със стотици милиони продадени албуми.

Втората вицепремиерка на испанското правителство Йоланда Диас бързо осъди в социалната мрежа Bluesky „смразяващите свидетелства“, достойни за „ситуация на робство“, докато министърът на равенството Ана Редондо призова в X „да се проведе разследване до неговото завършване“ по разкритите факти.

Писателят Игнасио Пейро, автор на биографията на Иглесиас („Испанецът, който съблазни целия свят“), както и издателството Libros del Asteroide, от своя страна изразиха „дълбокото си смущение“ и обещаха „възможно най-скоро ново, преработено и актуализирано издание“ на произведението.

