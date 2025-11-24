Съдят мъж от Варна, хванат с над 5 кг марихуана

Снимка: Булфото

Мъж на 55 години от Варна е предаден на съд за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и отглеждане на растения от рода на конопа, съобщиха от прокуратурата във Варна.

В края на 2023 г. обвиняемият закупил имот в село Просечен, община Суворово, който от дълго време бил необитаем. Освен това той се намирал в края на селото и бил изолиран от съседните имоти, които също не се използвали от собствениците им, посочва БТА. Мъжът се възползвал от това и започнал да отглежда там растения от рода на конопа.

На 20 септември миналата година от полицията във Варна съобщиха за разкрита наркооранжерия в селото. Операцията е проведена след получен сигнал. При претърсването в имота е установена добре оборудвана оранжерия за отглеждане на марихуана, помещения за сушене и съхранение на готова продукция. Иззети са всички предмети и приспособления, използвани при развитието на престъпната дейност.

Намерени и иззети са 157 растения от рода на конопа в различен стадий на растеж. Открити са и различни пликове и буркани, съдържащи суха тревиста маса. Общото тегло на иззетата забранена субстанция, готова за продажба, е 5677,77 грама.

