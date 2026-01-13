Съдят румънски полицаи за кражба оценявана на над 1,2 млн. евро

снимка: Пиксабей

Няколко служители на румънската гранична полиция в окръг Арад (на границата с Унгария) ще бъдат съдени за кражба на над 900 стека цигари от стаята за съхранение на доказателства, предаде Аджерпрес. Нанесените щети на бюджета се изчисляват на над 6 000 000 леи (близо 1,2 млн. евро).

Според прессъобщение на прокуратурата на окръжния съд в Арад по случая ще бъдат съдени шестима души, от които петима са от гранична полиция, предава БТА.

Ръководството на Териториалния инспекторат на граничната полиция в Орадя (окръг Арад) не толерира отклонения от закона или професионалната етика и разглежда всяко подозрение за участие на служители в незаконни дейности с най-голяма сериозност, посочи говорителката на инспектората Лаура Бондар, цитирана от Аджерпрес, миналата година, когато стана известен случаят.

Тя подчерта, че инспекторатът редовно организира информационни и професионални обучения по превенция на корупцията в съответствие с плановете си за дейност и вътрешните политики за почтеност и професионална етика.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!