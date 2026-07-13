Снимка: Пиксабей

Съединените щати и Иран влязоха в спор за контрола над Ормузкия проток. Военните действия, обхванали и Бахрейн, Кувейт, Йордания и Оман, достигнаха мащаб, невиждан от примирието през април. Новата ескалация в Близкия изток тласна цените на петрола нагоре, посочва БНР.

След като Иран атакува контейнеровоз в Ормузкия проток вчера, американските военни съобщиха, че са поразили около 140 цели, сред които площадки за изстрелване на ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационно оборудване. Според Вашингтон операцията е имала за цел да ограничи способността на Иран да атакува международното корабоплаване.

"Снощи ги бомбардирахме до основи", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп и добави:

"Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена, после обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора, затова ще ги ударим много силно и ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела-пазител на протока и трябва да ни се заплаща за това".

Иран отвърна с атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази, и настоя, че единствено Техеран трябва да контролира Ормузкия проток. В същото време иранското външно министерство съобщи, че продължават разговорите с посредници от Катар, Пакистан и Оман за предотвратяване на нова ескалация.

Революционната гвардия заяви, че Ормузкият проток остава затворен до второ нареждане и предупреди за сътресения на световните петролни и газови пазари при продължаваща намеса. Американското Централно командване отговори, че протокът е отворен за законно корабоплаване.

Цените на петрола се повишиха с над 3 процента, а данните за корабоплаването показват, че трафикът през Ормузкия проток е спаднал до най-ниското си ниво за последните пет седмици.

Редактор "Екип на Петел",

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