Съкращават 10 % от администрацията

Пиксабей

Съкращения на разходите за персонал с 10% ще бъдат въведени в целия бюджетен сектор от 1 септември 2026 г. Това обяви на брифинг в понеделник вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му няма да има намаляване на индивидуалните заплати на служителите, но мярката ще изисква съкращаване на персонал (на първо място незаети щатове) и структурни промени, като всеки ресорен министър ще си реши как да изпълни целта. Мярката цели по-нисък дефицит в Бюджет 2026, който вече се подготвя. Донев не даде конкретика какъв дефицит ще заложи във финансовия план, предаде Медиапул

"Всички българи ще плащаме верeсиите на олигархията и на предишни управления", коментира темата от Германия и премиерът Румен Радев.

Предвижда се също да отпаднат автоматичните механизми за индексиране на заплатите в някои бюджетни сектори със средната или минималната заплата в страната. Това ще важи за възнагражденията на министър-председателя, министрите, зам.-министрите, началниците на кабинети, изборните длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, в сектор "Сигурност", както и в университетите. За учителите засега не е сигурно дали ще отпадне обвързването със 125% от средната заплата, защото то се договаря в колективен трудов договор.

Всички тези заплати се замразяват и на този етап няма да се обвързват с нов показател. Запазва се обаче действащото от 1 януари 2026 г. увеличение с 5% по силата на удължителния бюджет.

Въвежда се максимум на основната индивидуална заплата в бюджетния сектор, който ще е равен на основната заплатата на президента (към 8000 евро). Специални структури като Българската народна банка, където заплатите на ръководството са около 20 000 евро на месец, обаче може би няма да бъдат обхванати от ограничението. Президентът получава две депутатски заплати месечно, а възнагражденията на народните представители са равни на три средни заплати в обществения сектор за последното тримесечие.

Правителството ще предложи на Народното събрание депутатите също да се откажат от автоматичната формула за своите заплати. Ще бъде предложено също изборните длъжности да не получават допълнително възнаграждение (бонуси) за постигнати резултати. Шефовете на държавните фирми също ще бъдат обхванати от тавана на заплатата.

Занапред разходите за персонал ще се повишават с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет с цел единна политика по доходите, каза още финансовият министър.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!