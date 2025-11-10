Съкращения в Румъния заради по-високи данъци и по-скъпа енергия

Снимка: Пиксабей

По-високите данъци и ръста в разходите за енергия доведоха до повече уволнения и съкращаване на персонал в Румъния. От началото на годината над 9 хиляди души са загубили работата си - 30% повече в сравнение със същия период на 2024 г., посочва БНТ.

Увеличаването на ДДС, както и на цените на тока през последните месеци доведе до спад на покупателната способност на румънците. В резултат на това приходите на много фирми започнаха да спадат, а те да уволняват служители. Най-засегнати са транспортът, IT секторът, енергетиката и автомобилната индустрия.

"За съжаление тази тенденция ще продължи до края на година и през 2026", каза Аурелиян Докия.

На фона на всичко това някои от най-важните реформи се бавят, като например тази на т.нар. специални пенсии или премахването на синекури в държавните институции. За да не накърняват интересите на партийните си клиентели, румънските политици изглеждат склонни дори да изгубят 230 млн. евро по Плана за възстановяване, което ще се случи, ако специалните пенсии останат в сила след 28 ноември.

"Колкото повече хора са уволнявани, толкова повече намаляват приходите в бюджета от една страна. От друга страна на тези хора се плащат обезщетения за безработица за най-малко 6 месеца", коментира Хорациу Райку, ген. секретар на Национален търговски съюз.

Според Флориан Либокор, главен икономист на една от големите румънски банки, BRD, Румъния е изправена пред рецесия: през 2025 БВП би могъл да се свие с 0,6%, като тенденцията продължи през 2026 и намаляването достигне 2%.

Председателят на фискалния съвет на Румъния Даниел Даяну не е съгласен с толкова песимистичен сценарий и счита, че ще има ръст на БВП между 0 и 1%, който все пак ще е много под прогнозирането увеличаване от 2,5%.

"Тази фискална реконфигурация е неизбежна. За щастие, има търсене на работна ръка. Виждате, че се налага да идват хора от Азия в определени сектори. На лично ниво, разбира се, е болезнено, но е необходимо", заяви президентът Никушор Дан.

Икономическите проблеми на Румъния са следствие на усилията за намаляване на бюджетния дефицит, който се очаква да бъде около 8,4% в края на годината.

