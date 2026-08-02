Съкратени мениджъри от автосектора заливат пазара на труда в Германия

Пиксабей

В Германия пазарът на труда се наводнява от съкратени мениджъри от автомобилния бизнес. Два от най-големите производители на автомобили обявиха масови съкращения в опит да пронивостоят на настиска от Китай. Весела Владкова продължава по темата: Стотици мениджъри на Mercedes-Benz и Volkswagen са обхванати от вълната съкращения в двете водещи германски автомобилни компании. Въпреки че съкращенията са придружени от големи обезщетения, съкратените търсят интензивно нова работа, твърдят експерти от компании за човешки ресурси.

Първоначалната програма на Volkswagen за съкращаване на 50 000 работни места в Германия до 2030 г. засегна служителите в производството и административните длъжности. Въпреки това административните разходи на най-големия автопроизводител в Европа са с 30% по-високи от тези на конкуренцията, предаде БНР.

Други германски производители на автомобили също съкращават мегиджърски позиции. Миналата седмица BMW предложи доброволно уволнение на хиляди офис служители, включително в разработката и продуктовото планиране. Базираният в Мюнхен автомобилен гигант очаква до края на 2027 г. да съкрати 8000 служители. Бройката не обхваща работници във фабриките.

Компанията ще реорганизира управлението и ще обедини организационните звена като част от усилията си за преструктуриране, обясни новият главен изпълнителен директор на BMW Милан Неделкович.

Редактор "Екип на Петел",

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