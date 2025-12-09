реклама

Салах с номинация за Спортна личност на годината

09.12.2025 / 23:20 0

стоп кадър: Ютуб

Египетският нападател на Ливърпул Мохамед Салах е сред шестимата номинирани за наградата World Sport Star award ("Спортна личност на годината“ - 2025), съобщава BBC Sport

Той е и единственият футболист сред кандидатите за отличието, допълва Фокус. 

Освен Салах, за наградата претендират и футболистката на лондонския Арсенал Марион Калденте, боксьорът Терънс Кроуфорд, състезателят на овчарски скок Арман Дюплантис, лекоатлетката Сидни Маклафлин-Левро и бейзболистът Сйохей Отани.

Както е известно, номинацията идва в тежък за Салах момент, в който той е в крайно обтегнати отношения с мениджъра на Ливърпул Арне Слот.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама