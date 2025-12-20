стоп кадър: Ютуб

Египетският национал Мо Салах се извини на съотборниците си от Ливърпул след хаоса, който предизвика във Висшата лига.

В интервю за Sky Къртис Джоунс разкри какво се е случило в съблекалнята, след като Салах заяви, че не се чувства оценен на "Анфийлд" и че не е в най-добри отношения с треньора Арне Слот.

„Салах се извини на всички. Каза ни, че се извинява, защото не е искал да нарани никого. Мо е човек на думата си“, каза Джоунс.

Бурята се развихри, след като Египетския крал остана на пейката при равенството 3:3 с Лийдс на Илия Груев на 6 декември, припомня Бтв спорт.

Нервите на Салах не издържаха. "Чувствам се така, сякаш ме хвърлиха под автобуса. Връзката ми с треньора приключи. Не знам как се стигна дотук", каза той пред журналистите сред двубоя той.

