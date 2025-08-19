Салах за рекорден трети път е №1 за сезона във Висшата лига

стоп кадър: Ютуб

Египетският нападател Мохамед Салах бе избран за рекорден, трети път за най-добър играч за сезон 2024/25 във Висшата лига в допитването на Асоциацията на професионалните футболисти на Англия.



33-годишният футболист записа през миналия сезон 38 мача във Висшата лига с 29 гола и 18 асистенции.



Салах е печелил отличието и през сезон 2017/18 и 2021/22, предаде "Фокус".



По два пъти наградата са печелили Марк Хюз, Алън Шиърър, Тиери Анри, Кристиано Роналдо, Гарет Бейл и Кевин де Бройне.

