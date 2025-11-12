Самарското знаме, изработено от руски монахини, донесе 2000 лева дарение на момичетата от Каблешково

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Гергана Полинс е крехка дама, която свири на огромен контрабас. Смята, че децата в България са по-щастливи. обича хюмандизайн и определя себе си като рефлектор, но не съвсем чист, тъй като в подсъзнанието си се определя като прожектор.

На пети въпрос обаче Гергана се затрудни и поиска да ползва първия си жокер.

Въпросът бе:

Кой от четиримата не е адаш на останалите трима:

Джорджо

Хорхе

Кеворк

Жан

Жан идва от Св. Йоан. Не знам. Но би трябвало да е Кеворк.

Макар Ники Кънчен да се опита да й подскаже, Гергана искрено го погледна в очите й заяви, че нито Жан, нито Кеворк не й се вписва. Водещият й предложи да ползва жокер и тя веднага използва него като извор на знания. А той тутакси й отвърна, че за него Жан е излишен, тъй като това значи Иван, каквото и да значи Кеворк.

Добре, избираме Жан, светкавично реагира тя и не сбърка.

Кеворк е арменският вариант на Георги - това е земеделец или работещ на земята, обясни Кънчев.

Знам, че е рано да използвам и втори жокер, но ще питам чичо си за следващия въпрос, заяви младата жена буквално на следващия въпрос, свързан с българските поети.

Оказа се, че чичо Петко е завършил астрономия в Софийския университет и моментално даде отговор, че Христо Смирненски е този автор, чиито лирически герой е пленен и от сивия ден, и от цветната майска зора.

Това доведе вмладата жена до въпрос за 1500 лева, сума, която въпреки двата използвани жокера, тя не заключи. Въпреки това извади късмет с лесен въпрос за обещаната земя на юдеите на Авраам.

Въпреки риска тя не заключи и следващия въпрос за 2 000 лева.

Препъна я въпрос за 3000 лева, според който трябваше да каже какво е избродирано от едната страна на Самарското знаме:

ликовете на Александър II и Антим I

Кирил и Методий

Ботев и Левски

Цар Симеон и Йоан Рилски

Тя използва и третия си жокер, човекът отговори, но заради дърдоренето си тя не чу ясно отговора му.

Ето защо стратегически Гергана реши да спре участието си и тъй като не бе заключила твърда сума, при спиране, тя взима 2000 лева.

Извън играта тя маркира Кирил и Методий и ако бе рискувала, щеше да спечели, тъй като знамето е изработено от руски монахини.

Парите ще даря за момичетата от Каблешково, заяви младата жена.

