Само 18% от германците биха искали Мерц да се кандидатира отново за канцлер, сочи проучване

Кадър: Ютуб

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано днес, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Седедесет и три на сто от анкетираните не биха подкрепили лидера на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да се кандидатира за изборите през 2029 г., според анкетата, направена от института „Форза“ по поръчка на телевизия Ер Те Ел.

Според проучването, което е направено в началото на месеца сред 1002 анкетирани души, делът на привържениците на ХДС и нейната баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз (ХСС), които подкрепят Мерц е 47% , а 41% се противопоставят на негова хипотетична кандидатура.

По отношение на възрастта на канцлера – 52% от анкетираните заявяват, че би било по-добре, ако бъдещият лидер на Германия е по-млад. Утре Мерц навършва 70 години.

Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!