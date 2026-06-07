Само 3 държави в ЕС въвеждат навреме директивата за прозрачност на заплащането, България не е сред тях

Пиксабей

Днес изтича крайният срок за въвеждане в националното законодателство на европейската директива за прозрачност на заплащането. Само три държави членки на Европейския съюз обаче я транспонират навреме, като България не е сред тях, съобщиха от КНСБ.

От синдиката допълниха, че така работещите жени ще продължат да са в неведение относно дискриминацията при заплащането на работното си място. В момента в България разликата в заплащането между мъжете и жените е около 12 процента, и надхвърля средното равнище за ЕС, което е малко над 11 на сто, предаде БНР.

Българските синдикалисти се позовават на анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите, който показва, че почти половината от държавите членки все още дори не са публикували проект за национален закон, а около една четвърт имат проекти, но не са на път да завършат процеса по транспонирането до следващата година. То е завършено в Словакия, Италия и Литва, и е частично направено в Полша, Чехия, Малта и Белгия.

С проект на законодателство и отложено въвеждане са Нидерландия, Франция, Дания, Финландия, Кипър, Румъния и България. В страната ни срокът за публично обсъждане на изготвения проектозакон за въвеждане на директивата – а именно проект за промени в Закона за защита от дискриминация, изтича на 18-и юни.

Разликата в заплащането между мъжете и жените да се намали на 10 процента до 2030 година - това е заложената национална цел. Съгласно оценки на Европейския парламент от 2025 г., всяко намаление с 1 процентен пункт на тази разлика води до увеличение на БВП с около 0,1%.

Без публикувани проектозакони и конкретен график са Ирландия, Германия, Испания, Австрия, Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Люксембург, Португалия, Словения. Швеция се противопоставя на транспонирането.

Редактор "Екип на Петел",

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