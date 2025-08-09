Само 3 хиляди евро между коли с ДВГ и електромобил

Пиксабей

Разликата в цените между електрическите автомобили и тези с ДВГ в Германия продължава да намалява и вече е под 3000 евро при сравнение на най-популярните модели, като се вземат предвид отстъпки и други стимули. Само преди година тя е била над два пъти по-голяма, сочат изчисленията на експерта Фердинанд Дуденхьофер, цитирани от ДПА, пише https://automedia.investor.bg.

Причина за промяната са по-високите каталожни цени и по-ниските отстъпки при колите с ДВГ, както и намаляването на цените и увеличаването на отстъпките за електромобилите. Средното ниво на отстъпките и за двата типа превозни средства в момента е около 17%, при разлика от 3 пункта в полза на ДВГ моделите в началото на годината.

Съкращаването на ценовата разлика вероятно е допринесло за ръста на продажбите на електромобили през последните месеци. Данните на Федералната служба за автомобилен транспорт показват, че от януари до юли лидер в страната е Volkswagen с 61 600 нови регистрации и пазарен дял от близо 21%. Заедно с марките Skoda, Audi, SEAT и Porsche групата държи почти 46% от пазара на електромобили в страната.



На второ място е BMW с 28 000 електромобила от основната марка и общо 35 500 с включени продажбите на Mini (12% пазарен дял). Следват Mercedes - 17 400, Hyundai - 15 700 и Opel - малко над 10 000. Tesla е девета с 10 000 нови регистрации, а само за юли заема 14-о място.

Според анализатори нарастването на продажбите е подпомогнато и от по-строгите лимити за емисиите на CO₂, въведени в ЕС от началото на 2025 година, които стимулират производителите да увеличат дела на електромобилите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!